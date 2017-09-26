Археологи раскрыли тайну возведения пирамиды Хеопса

Археологи долго ломали голову над тем, как при уровне технологий бронзового века появилось одно из семи чудес света — пирамида Хеопса.
147-метровая Большая пирамида оставалась одним из самых высоких сооружений мира вплоть до Средневековья. Теперь египтологи знают, как именно доставляли камень из Тура, расположенного в 13 км от Гизы, пишет Segodnya.
По мнению ученых, 170 тыс. блоков из известняка весом 2,5 тонн каждый, перевозились в деревянных лодках по сети специально прорытых каналов. Их доставляли в импровизированную гавань прямо у основания грандиозного сооружения.
Подсказка была обнаружена в древнем свитке папируса, положенном в погребальную церемониальную лодку фараона Хуфу в 2600 году до н. э. Документ за подписью надсмотрщика рабов позволил узнать, как везли блоки, как были прорыты каналы и построены гигантские дамбы, чтобы направить по ним воды Нила.
Однако учитывая колоссальные расстояния, археологи не могли прийти к единому мнению относительно способа транспортировки, отмечает The Daily Mail.
Точку в ожесточенной дискуссии поставила находка Марка Лехнера, который обнаружил следы водных каналов под основанием плато Гизы. "Мы обрисовали в общих чертах бассейн и сеть каналов, которые ведут к основанию пирамиды", — сказал исследователь.
Cпециалисты также восстановили древние лодки, чтобы понять, как именно они были сделаны. Оказывается, доски были сшиты веревками и плотно подогнаны друг к другу, пишет "Росбалт".
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