Актер Армен Джигарханян написал заявление в полицию на свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, сообщает Life.
Актер обвиняет супругу в попытках его убить, чтобы завладеть всем его имуществом.
Между тем, супруга Джигарханяна сама несколько дней назад обращалась в полицию – с просьбой разыскать пропавшего актера. Вскоре Джигарханяна нашли и доставили в больницу в Москве. Его жена заявила: "Армен сейчас лежит в больнице, его туда привезли почти в состоянии комы. У него диабет".
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