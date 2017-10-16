Армен Джигарханян написал заявление в полицию на свою жену

Актер обвиняет супругу в попытках его убить, чтобы завладеть всем его имуществом.

Между тем, супруга Джигарханяна сама несколько дней назад обращалась в полицию – с просьбой разыскать пропавшего актера. Вскоре Джигарханяна нашли и доставили в больницу в Москве. Его жена заявила: "Армен сейчас лежит в больнице, его туда привезли почти в состоянии комы. У него диабет".