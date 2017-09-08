Астаховский: Досрочное голосование нужная и полезная процедуры

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Депутат Барнаульской городской Думы, директор ООО "Барнаульская Халвичная Фабрика" Евгений Астаховский поддержал идею досрочного голосования.

Евгений Астаховский.
Евгений Астаховский. Фото из архива редакции.

Евгений Астаховский,
депутат Барнаульской городской Думы, директор ООО "Барнаульская Халвичная Фабрика":

Как руководитель предприятия я отношусь положительно к возможности проголосовать досрочно. Уже на протяжении нескольких лет рабочие смены на нашем предприятии выпадали на день голосования. Из-за непрерывного цикла работы фабрики, не все наши сотрудники не могли попасть на избирательные участники, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Изучив график производства, пообщавшись с коллективом, мы пришли к общему мнению, что досрочное голосование гораздо удобнее. Оно не отвлекает сотрудников от выполнения трудовых обязанностей, отдыха в выходные дни и позволяет всем желающим проголосовать. Естественно, что мы идем навстречу людям. Поэтому я считаю, что досрочное голосование нужная и полезная процедура.

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