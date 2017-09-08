Астаховский: Досрочное голосование нужная и полезная процедуры

Депутат Барнаульской городской Думы, директор ООО "Барнаульская Халвичная Фабрика" Евгений Астаховский поддержал идею досрочного голосования.
Евгений Астаховский,
депутат Барнаульской городской Думы, директор ООО "Барнаульская Халвичная Фабрика":
Как руководитель предприятия я отношусь положительно к возможности проголосовать досрочно. Уже на протяжении нескольких лет рабочие смены на нашем предприятии выпадали на день голосования. Из-за непрерывного цикла работы фабрики, не все наши сотрудники не могли попасть на избирательные участники, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Изучив график производства, пообщавшись с коллективом, мы пришли к общему мнению, что досрочное голосование гораздо удобнее. Оно не отвлекает сотрудников от выполнения трудовых обязанностей, отдыха в выходные дни и позволяет всем желающим проголосовать. Естественно, что мы идем навстречу людям. Поэтому я считаю, что досрочное голосование нужная и полезная процедура.
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