Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей

12 октября огромный астероид пролетит близко к Земле, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Размер астероида — 15-30 метров в диаметре. Он пролетит на расстоянии 44 тысяч километров от Земли, отмечает ЕКА.
"Это чертовски близко",— сказал агентству "Франс Пресс" директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг.
Если бы такой астероид вошел в атмосферу Земли, эффект был бы подобен взрыву Челябинского метеорита, отмечают в космическом агентстве. Расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, "довольно безопасно", — отмечает Денсинг.
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