Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей

Размер астероида — 15-30 метров в диаметре. Он пролетит на расстоянии 44 тысяч километров от Земли, отмечает ЕКА.

"Это чертовски близко",— сказал агентству "Франс Пресс" директор Европейского центра управления космическими полетами Рольф Денсинг.

Если бы такой астероид вошел в атмосферу Земли, эффект был бы подобен взрыву Челябинского метеорита, отмечают в космическом агентстве. Расстояние от Земли, на котором астероид находится сейчас, "довольно безопасно", — отмечает Денсинг.