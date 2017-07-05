Астероид смерти несётся к Земле

Астрономы ведут наблюдение за космическим пришельцем с 23 июня, когда его зафиксировали.

"Астероид номер 2017 МС4 пролетит рядом с Землей 11 июля, — рассказали URA.RU на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ. — Он входит в группу околоземных астероидов, которая называется Аполлон. Орбиты космических тел из этой группы пересекают земную орбиту с внешней стороны".

МС4 пролетит мимо Земли со скоростью 74 700 километров в час на расстоянии 2,9 млн километров. Этот астероид относится к классу потенциально опасных.

Ранее астрономы NASA разработали компьютерную модель, при помощи которой сымитировали падение на Землю более 50 тысяч астероидов разных размеров, сообщает американский научный журнал Geophysical Research Letters. Ученые пришли к выводу, что падение астероида в диаметре не менее 140 метров вызовет ударную волну и цунами, которые уничтожат жизнь на планете. Причем в случае падения достаточно крупного космического тела массовые разрушения и смерти начнутся еще до его соприкосновения с Землей, так как, скорее, всего астероид взорвется еще в небе. Согласно модели, в 60% случаев населенные пункты снесет ударной волной, а вызванное давление вызовет у людей разрыв внутренних органов.