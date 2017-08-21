Астрофизики обнаружили "вторую Луну"

Открытие сделано после того, как учёные смогли создать компьютерную симуляцию движения многочисленных астероидов, движение которых пролегает в непосредственной близости от планеты Земля.

Среди более 10 млн объектов был найден один, чьи размеры незначительно превышают один метр. Этот астероид сразу же обозначили, как вторую Луну, так как он, по мнению астрономов, никогда не покидал земную орбиту.

Исследователи считают, что много лет назад рядом с Землей было ещё одно крупное небесное тело, ещё до того как окончательно сформировалась Луна. Что с ним стало потом, остаётся неизвестным, пишет politexpert.net. Теперь тандему гавайских и французских астрофизиков предстоит выяснить, почему тело таких размеров сумело задержаться на орбите Земли и стать ее вторым спутником, сообщает ren.tv.

Ранее нидерландские геофизики рассказали, что в мантии древней Луны было много воды. Также исследователи установили, что в древности Луна была очень похожа на Землю. Эксперты установили, что около 3-4 млрд лет назад магнетизм Луны был схож с земным.