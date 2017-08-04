Астрономы нашли "адскую" планету, атмосфера которой может испарять металлы

Астрономы создали компьютерную модель так называемого "горячего юпитера" WASP-121b. Добавляя в атмосферу гиганта ряд веществ в разных концентрациях, ученые наблюдали за тем, как он на них отреагирует. Таким образом специалисты определили, что верхний слой атмосферы небесного тела очень похож на стратосферу. Он содержит в себе оксид титана и оксид ванадия, а также молекулы и наночастицы, поглощающие ультрафиолет сильнее, чем озон. За счет этого температуры в слое достигают 2 700 градусов Кельвина, чего вполне достаточно, чтобы испарить железо, пишет РИА Новости.

Астроном Том Эванс уточнил, что результаты исследования подтверждают существование "горячих юпитеров", имеющих или не имеющих стратосферу. Специалисты рассчитывают на то, что дальнейшее открытие новых подобных планет позволит им понять, как формируются такого рода "адские" миры.

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие – на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.