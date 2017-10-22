Астрономы нашли на Солнце гигантскую дыру размером в 1,5 тысячи Земель

Данные об этой дыре ученые получили с помощью космического аппарата Solar. Шведские астрофизики хотят выяснить, чем заполнено это пространство, так как они считают, что материя, ранее заполнявшая место дыры, бесследно исчезла.

Часть ученых высказали мнение, что на Солнце образуется т.н. черная дыра. Другие все же считают, что там все-таки есть привычные вещества: это соединения углерода и азота, которые под давлением ведут себя необычно, пишет Oane.ws.

Третья группа ученых высказала мнение, что наши представления о Солнечной системе вообще неправильны. Именно поэтому образованная огромная дыра на Солнце так обеспокоила ученых. Они не могут спрогнозировать дальнейшее поведение светила, а также последствия этого космического происшествия для Земли.