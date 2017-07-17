Астрономы перехватили загадочный сигнал из созвездия Девы

Эта обсерватория — база проекта по поиску внеземного разуме SETI. Как сообщил астробиолог из Университета Пуэрто-Рико Абель Мендес, в течение 10 минут радиотелескоп принимал загадочный высокочастотный сигнал. Уровень человеческих знаний на сегодняшний день не позволяет даже предполагать, что вокруг Росс 128 может находиться планета с высокоразвитой цивилизацией: эта звезда периодически выжигает все окружающее пространство мощнейшими вспышками.

Сейчас астрономы анализируют поступивший сигнал, чтобы отделить его от естественного фона, помех со стороны искусственных спутников Земли и других космических объектов, которые могут быть расположены за звездой Росс 128.

Ученые говорят, что сигнал может иметь естественное происхождение. В этом случае окажется, что они обнаружили совершенно новый вид звездных вспышек.