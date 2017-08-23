Астрономы получили сигнал от облака космического спирта

Облака метанола действую как мазеры — гигантские источники микроволнового излучения. Из-за излучения, космический спирт ранее обнаруживался в пределах Млечного Пути — в регионах, где протекают процессы формирования крупных звезд.

Облако спирта нашли в другой галактике с помощью радиотелескопа Australia Telescope Compact Array. Мазер находится на расстоянии 567 световых лет от центра галактики, при этом его светимость на пять порядков выше, чем у других подобных мазеров этого класса. Оно также в 90 раз ярче, чем микроволновое излучение, обнаруженное в центральной зоне Млечного Пути.

Метанол — простейший одноатомный спирт, который известен своими ядовитыми свойствами. Он является ключевым элементом многих сложных органических соединений, пишет Лента.ру.