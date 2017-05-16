Астрономы заявили, что через 100 дней погаснет Солнце

"Великое американское затмение" должно состояться 21 августа.

Наблюдать за полным затмением Солнца смогут жители Портленда, Чарльстона, Орегона и Южной Каролины. Все будет выглядеть так, будто кто-то просто выключил небесное светило в середине дня.

Астрономы напоминают, что в этом году исполняется 99 лет с того момента, как 8 июня 1918 года полное солнечное затмение пересекло страну от Тихого до Атлантического океана.

21 августа Луна будет проходить между Землей и Солнцем, тем самым перекрывая потоки света почти полтора часа, и образуя затмение, пишет informing.ru.