Астрономы заявили, что через 100 дней погаснет Солнце

Американские астрономы предупреждают, что через 100 дней солнце исчезнет днем и его не будет видно на всей территории США.
"Великое американское затмение" должно состояться 21 августа.
Наблюдать за полным затмением Солнца смогут жители Портленда, Чарльстона, Орегона и Южной Каролины. Все будет выглядеть так, будто кто-то просто выключил небесное светило в середине дня.
Астрономы напоминают, что в этом году исполняется 99 лет с того момента, как 8 июня 1918 года полное солнечное затмение пересекло страну от Тихого до Атлантического океана.
21 августа Луна будет проходить между Землей и Солнцем, тем самым перекрывая потоки света почти полтора часа, и образуя затмение, пишет informing.ru.
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