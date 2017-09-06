АТО не нравится. На Украине решили переименовать военную операцию на Донбассе

По словам чиновника, понятие "война" в законопроекте не используется. Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Текст документа до сих пор не был опубликован.

Ранее со слов представителя президента Украины в верховной раде Ирины Луценко стало известно, что в отношении России в законопроекте будет применено определение "страны-агрессора". По ее словам, работа над законопроектом на 99,9% завершена, а сам он готов к регистрации в парламенте.