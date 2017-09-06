АТО не нравится. На Украине решили переименовать военную операцию на Донбассе

Власти Украины готовятся переименовать т.н. антитеррористическую операцию (АТО), происходящую на Донбассе, пишет РИА "Новости". В законопроекте о реинтеграции Донбасса этот термин будет заменен на "операция по обороне Украины", заявил замглавы министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.
По словам чиновника, понятие "война" в законопроекте не используется. Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Текст документа до сих пор не был опубликован.
Ранее со слов представителя президента Украины в верховной раде Ирины Луценко стало известно, что в отношении России в законопроекте будет применено определение "страны-агрессора". По ее словам, работа над законопроектом на 99,9% завершена, а сам он готов к регистрации в парламенте.
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