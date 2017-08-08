8 августа пройдет "прямая линия" с начальником Главного управления МВД по Алтайскому краю

Задать вопросы можно по телефону 8 (385-2) 393-173 с 17.00 до 19.00.

В "прямой линии" также будут участвовать руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.