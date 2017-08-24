24 августа жителей Алтая ожидают туманное утро и жаркий день

24 августа на Алтае прогнозируют летний солнцепёк: воздух прогреется почти до +30. Но утром почти по всему краю будет туманно. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман.
- Ветер северо-восточный 3-8 м/с с усилением днём в южных районах до 14 м/с.
- Температура днём +24 … +29?С.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман.
- Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
- Температура днём плюс + 24 … +26?С.
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