24 августа жителей Алтая ожидают туманное утро и жаркий день

24 августа на Алтае прогнозируют летний солнцепёк: воздух прогреется почти до +30. Но утром почти по всему краю будет туманно. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Погода в Алтайском крае Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с с усилением днём в южных районах до 14 м/с.

Температура днём +24 … +29?С. Погода в Барнауле Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман.

Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Температура днём плюс + 24 … +26?С.