"Авиафлот" запускает новый субботний рейс до Новосибирска

Туристическая компания "Авиафлот" запускает новый регулярный субботний рейс в столицу Сибири - Новосибирск. Доехать до Новосибирска теперь можно на комфортабельном 35-ти местном автобусе.
Теперь, посещение дельфинария, аквапарка или ТЦ "Икея" стало возможным для тех, кто не владеет автомобилем или не хочет утруждать себя вождением личного автомобиля в выходной день. Проведите свой выходной день с пользой и морем положительных эмоций вместе с компанией Авиафлот. Отдых начинается уже в дороге.
Алексей Малышев,
директор компании Авиафлот:
Мы постоянно расширяем линейку дополнительных продуктов. Теперь, кроме покупки билетов, туров, бронирования отелей и гостиниц в любой точке мира, мы организуем трансфер на крупные мероприятия в Алтайском крае, такие как "АлтайФест", "Праздник сыра", фестиваль The Beatles и другие.
В связи с окончанием массовых отпусков и дачных сезонов, мы хотим помочь нашим горожанам организовать свой отдых в выходной день, провести его с пользой и удовольствием. Мы предоставляем не только свой трансфер до Новосибирска, но и помогаем приобрести билеты в дельфинарий со скидкой 10%, в аквапарк со скидкой 15%. Вы не только экономите свой семейный бюджет, но избавляете себя от очередей в кассах.
В ближайшее время планируется открытие продаж билетов на концерты, спектакли и зрелищные мероприятия, проводимые в Барнауле, Бийске, Заринске, Новосибирске, на которые также будет организован наш собственный трансфер.
Цена билета в обе стороны для взрослого человека — 1100 рублей. И в подарок каждому нашему пассажиру 10% скидка в дельфинарий или 15% скидка в аквапарк.*
Адрес отправления: пр. Ленина, 53 в 7.00, первый рейс 04.11.2017 г.
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76
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