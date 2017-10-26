"Авиафлот" запускает новый субботний рейс до Новосибирска

Мы постоянно расширяем линейку дополнительных продуктов. Теперь, кроме покупки билетов, туров, бронирования отелей и гостиниц в любой точке мира, мы организуем трансфер на крупные мероприятия в Алтайском крае, такие как "АлтайФест", "Праздник сыра", фестиваль The Beatles и другие.

В связи с окончанием массовых отпусков и дачных сезонов, мы хотим помочь нашим горожанам организовать свой отдых в выходной день, провести его с пользой и удовольствием. Мы предоставляем не только свой трансфер до Новосибирска, но и помогаем приобрести билеты в дельфинарий со скидкой 10%, в аквапарк со скидкой 15%. Вы не только экономите свой семейный бюджет, но избавляете себя от очередей в кассах.

В ближайшее время планируется открытие продаж билетов на концерты, спектакли и зрелищные мероприятия, проводимые в Барнауле, Бийске, Заринске, Новосибирске, на которые также будет организован наш собственный трансфер.