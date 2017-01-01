Авиакомпания "ЮТэйр" возобновляет полеты из Барнаула в Сургут

Рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне ATR-72, двухмоторном турбовинтовом самолёте, предназначенном для среднемагистральных перелётов на расстояние до 1650 км, вместимостью до 70 пассажиров.

Вылет из Сургута 05.30, прилет в Барнаул 10.00. Вылет из Барнаула 11.20, прилет в Сургут 12.10 (время для каждого аэропорта указано местное).

Минимальная стоимость билета от 7 185 рублей в одну сторону, говорится в сообщении пресс-службы авиапредприятия "Алтай".

Билеты уже в продаже во всех авиакассах Алтайского края, а также на официальном сайте авиакомпании utair.ru