Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за завышение цен на билеты в Горный Алтай

Комиссия республиканского УФАС России признала авиакомпанию S7 Airlines нарушившей закон "О защите конкуренции". Выяснилось, что цены на авиабилеты были завышены на 24%. Дело рассматривалось по заявлению руководства "Аэропорт Горно-Алтайск".
Выяснилось, что S7 Airlines в период с января по ноябрь 2016 года установила итоговую среднюю стоимость одного билета на рейс "Горно-Алтайск — Москва — Горно-Алтайск" на 24% выше итоговой средней стоимости одного билета на рейс на схожих товарных рынках ("Барнаул — Москва — Барнаул", "Кемерово — Москва — Кемерово").
Комиссия УФАС посчитала, что авиакомпания злоупотребила своим доминирующим положением и выдала предписание, направленное на недопущение подобных действий. Против ответственных должностных лиц возбудили административное дело.
Как сообщают "Новости Горного Алтая", в январе после обращения аэропорта в УФАС авиакомпании пришлось снизить цены на билеты — тогда по направлению туда-обратно их можно было приобрести за 12,5 тыс. рублей. Однако сейчас на сайте авиакомпании цена самого дешевого билета составляет 17,2 тысяч.
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