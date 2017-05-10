Авиапарад над Красной площадью отменили из-за немецкого циклона

По словам заместителя руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, 7 мая Минобороны было предупреждено о циклоне с запада.

"Прогноз оправдался. Активные воздействия были — прекратился дождь, но полностью разогнать облачность не смогли. С 4 утра авиация работала, смогли убрать только осадки. Парад авиации — зрелищное событие, у них нижняя высота составляет 200 метров. Техника бы пролетела, но её не было бы видно из-за облачности", — пояснил Цыганков.

Думский комитет по обороне заявил, что авиапарад Победы в Москве был отменен по соображениям безопасности из-за плохих метеоусловий.

"Все было сделано, чтобы была и воздушная часть парада. Но погода сыграла свою роль. Прежде всего, были учтены вопросы безопасности", — сообщил "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Все 72 задействованных летательных аппарата, которые должны были принять участие в авиапараде, вернулись на аэродромы базирования, пишет znak.com.

На разгон облаков над Москвой было выделено 98 млн. рублей, ранее сообщало РБК.

В авиапараде должны были принять участие летчики, воевавшие в Сирии. До 9 мая прошло два тренировочных полета воздушных судов над Москвой.