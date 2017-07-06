Авиапассижиры над пустыней Аризоны сняли три НЛО

Пассажиры, летевшие самолетом компании Southwest Airlines из Альбукерке в Бербанк, сняли на камеру три звездолета инопланетян.
НЛО люди наблюдали в момент, когда самолет пролетал над границей штатов Нью-Мексико и Аризоны.
На ролике видно, как три круглых блестящих объекта выстроились в ряд примерно на одинаковом расстоянии. Находились НЛО достаточно близко друг от друга. При этом они летели симметрично и светились с одинаковой яркостью. Если присмотреться, можно даже увидеть очертания бортов инопланетных тарелок.
Как считают свидетели этого странного события, им удалось увидеть корабли инопланетян. Они не согласны с тем, что наблюдали какое-то редкое природное явление.
В комментариях к видео пользователи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это оптическая иллюзия или дефект записи. Но нашлись и те, кто верит, что в объектив камеры попали звездолеты пришельцев, пишет informing.ru.
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