Авиапассижиры над пустыней Аризоны сняли три НЛО

НЛО люди наблюдали в момент, когда самолет пролетал над границей штатов Нью-Мексико и Аризоны.

На ролике видно, как три круглых блестящих объекта выстроились в ряд примерно на одинаковом расстоянии. Находились НЛО достаточно близко друг от друга. При этом они летели симметрично и светились с одинаковой яркостью. Если присмотреться, можно даже увидеть очертания бортов инопланетных тарелок.

Как считают свидетели этого странного события, им удалось увидеть корабли инопланетян. Они не согласны с тем, что наблюдали какое-то редкое природное явление.

В комментариях к видео пользователи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это оптическая иллюзия или дефект записи. Но нашлись и те, кто верит, что в объектив камеры попали звездолеты пришельцев, пишет informing.ru.