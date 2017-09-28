Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям Афганистана

Инцидент произошел во время отражения атаки боевиков, авиация США "задела" мирных жителей, пишут "Ведомости" со ссылкой на штаб операции "Решительная поддержка".
Воздушный удар самолетов ВВС США по расположению боевиков был нанесен после того, как ранее они обстреляли аэропорт Кабула в день визита главы Министерства обороны США Джеймса Мэттиса.
Местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают, что в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще четверо были ранены.
"К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", — говорится в заявлении штаба. По факту случившегося начато расследование.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.