Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям Афганистана

Воздушный удар самолетов ВВС США по расположению боевиков был нанесен после того, как ранее они обстреляли аэропорт Кабула в день визита главы Министерства обороны США Джеймса Мэттиса.

Местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают, что в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще четверо были ранены.

"К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", — говорится в заявлении штаба. По факту случившегося начато расследование.