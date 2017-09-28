Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям Афганистана

Сегодня, 09:26.
Происшествия

Инцидент произошел во время отражения атаки боевиков, авиация США "задела" мирных жителей, пишут "Ведомости" со ссылкой на штаб операции "Решительная поддержка".

Афганистан, военный.
Афганистан, военный. Фото: СС0.

Воздушный удар самолетов ВВС США по расположению боевиков был нанесен после того, как ранее они обстреляли аэропорт Кабула в день визита главы Министерства обороны США Джеймса Мэттиса.

Местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают, что в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще четверо были ранены.

"К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", — говорится в заявлении штаба. По факту случившегося начато расследование.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров