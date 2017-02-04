Австрийские полицейские задержали более 20 выходцев Чечни

Австрийские полицейские задержали более 20 выходцев из Чечни, у которых изъяли оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства APА.
Спецоперация прошла в одном из районов Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей. Подозреваемые сообщили, что "просто гуляют". Некоторые говорили, что празднуют свадьбу.
Полиция нашла в снегу неподалеку пистолет и автомат, а также боеприпасы. На место сразу же было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом Vega и кинологи с собаками.
"Все 22 человека были задержаны на месте", — отметили в полиции. Автомобили некоторых задержанных подверглись обыску.
Представитель полиции не смог уточнить, на каких основаниях задержанные находятся на территории Австрии, являются ли они просителями убежища. "Они могут обладать статусом беженца, если находятся законно в стране. Но это не граждане Австрии", - подчеркнул он.
Начато расследование. В субботу полицейские допрашивали задержанных, пишет "Росбалт".
Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка считает, что наличие оружия и боеприпасов у большой группы выходцев из Чечни, задержанных в одном из районов Вены, может быть связано с разборками между криминальными группировками, сообщают РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.