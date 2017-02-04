Австрийские полицейские задержали более 20 выходцев Чечни

Спецоперация прошла в одном из районов Вены. Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей. Подозреваемые сообщили, что "просто гуляют". Некоторые говорили, что празднуют свадьбу.

Полиция нашла в снегу неподалеку пистолет и автомат, а также боеприпасы. На место сразу же было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом Vega и кинологи с собаками.

"Все 22 человека были задержаны на месте", — отметили в полиции. Автомобили некоторых задержанных подверглись обыску.

Представитель полиции не смог уточнить, на каких основаниях задержанные находятся на территории Австрии, являются ли они просителями убежища. "Они могут обладать статусом беженца, если находятся законно в стране. Но это не граждане Австрии", - подчеркнул он.

Начато расследование. В субботу полицейские допрашивали задержанных, пишет "Росбалт".

Глава МВД Австрии Вольфганг Соботка считает, что наличие оружия и боеприпасов у большой группы выходцев из Чечни, задержанных в одном из районов Вены, может быть связано с разборками между криминальными группировками, сообщают РИА Новости.