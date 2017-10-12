"Горы нас объединяют": австрийцам интересны горнолыжный туризм и другие отрасли на Алтае

Крупные австрийские компании заинтересованы в сотрудничестве с алтайскими предприятиями в области туризма, сельхозпереработки, деревообработки и других отраслях. Об этом 12 октября сообщил Михаэль Ангерер, региональный директор по внешнеэкономическим связям Палаты экономики Австрии. Он возглавил австрийскую делегацию, которая сейчас работает в Алтайском крае, в ее составе руководители нескольких крупных предприятий этой европейской страны.
Михаэль Ангерер,
региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Палаты экономики Австрии:
Нам уже поступали предложения о сотрудничестве от алтайских предпринимателей. Это касается отраслей деревообработки, сельского хозяйства, скотоводства. Мы находимся в Барнауле с деловой миссией и, думаю, в рамках переговоров австрийский и алтайский бизнес достигнут договоренностей в реализации конкретных проектов.
Г-н Ангерер добавил, что австрийцы готовы консультировать алтайских коллег в вопросе модернизации технологий, а также установить контакты между университетами.
Михаэль Ангерер,
региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Палаты экономики Австрии:
И конечно, оказывать содействие в развитии туристической сферы. У нас хорошие перспективы сотрудничества в области зимнего туризма. австрия и Алтайский край очень похожи. Нас объединяют горы.
По данным altapress.ru, с австрийскими бизнесменами встретится руководитель компании "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов, у иностранных коллег есть интерес к продукции этого предприятия. Также уже налажено сотрудничество между австрийской компанией и барнаульской производственной фирмой "СиСорт".
В первом полугодии 2017 года торговый оборот между Алтайским краем и Австрией составил 606 тыс. долларов.
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