"Горы нас объединяют": австрийцам интересны горнолыжный туризм и другие отрасли на Алтае

Михаэль Ангерер,

региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Палаты экономики Австрии:

Нам уже поступали предложения о сотрудничестве от алтайских предпринимателей. Это касается отраслей деревообработки, сельского хозяйства, скотоводства. Мы находимся в Барнауле с деловой миссией и, думаю, в рамках переговоров австрийский и алтайский бизнес достигнут договоренностей в реализации конкретных проектов.

Г-н Ангерер добавил, что австрийцы готовы консультировать алтайских коллег в вопросе модернизации технологий, а также установить контакты между университетами.

Михаэль Ангерер,

региональный директор по внешнеэкономическим связям с Восточной Европой и Центральной Азией Палаты экономики Австрии:

И конечно, оказывать содействие в развитии туристической сферы. У нас хорошие перспективы сотрудничества в области зимнего туризма. австрия и Алтайский край очень похожи. Нас объединяют горы.

По данным altapress.ru, с австрийскими бизнесменами встретится руководитель компании "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов, у иностранных коллег есть интерес к продукции этого предприятия. Также уже налажено сотрудничество между австрийской компанией и барнаульской производственной фирмой "СиСорт".

В первом полугодии 2017 года торговый оборот между Алтайским краем и Австрией составил 606 тыс. долларов.