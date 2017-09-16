Автоледи протаранила гараж в Барнауле, ее увезли в больницу

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Сегодня, 12:50.
Происшествия

В первой половине дня в Барнауле на горе девушка протаранила гараж, на место выехали скорая помощь и МЧС. Об этом сообщили очевидцы в сообществе  Barnaul 22 во "ВКонтакте". 

ДТП в Барнауле на горе.
ДТП в Барнауле на горе. Фото: Barnaul22.

Очевидцы рассказывают, что автоледи на "Мерседесе" при развороте слишком сильно надавила на педаль газа - это и стало причиной ДТП. Девушку-водителя увезли на скорой, у нее травмировано колено. Других подробностей о происшествии не сообщается. 

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