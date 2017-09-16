Автоледи протаранила гараж в Барнауле, ее увезли в больницу

В первой половине дня в Барнауле на горе девушка протаранила гараж, на место выехали скорая помощь и МЧС. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Очевидцы рассказывают, что автоледи на "Мерседесе" при развороте слишком сильно надавила на педаль газа - это и стало причиной ДТП. Девушку-водителя увезли на скорой, у нее травмировано колено. Других подробностей о происшествии не сообщается.
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