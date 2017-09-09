Автомобиль Ангелы Меркель закидали помидорами

Противники политики Ангелы Меркель забросали помидорами автомобиль, на котором канцлер Германии подъехала к месту проведения предвыборного мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Инцидент произошел в городе Вольгаст. Около здания, где Меркель произнесла речь, собрались около 150 сторонников правых политических сил. Они встретили главу кабмина свистом и неодобрительными выкриками, сообщают немецкие СМИ.
Похожий инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберг. Во время встречи с избирателями Ангелу Меркель забросали помидорами. Неизвестные попали томатами в левое бедро канцлера и в ведущую встречи.
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