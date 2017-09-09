Автомобиль Ангелы Меркель закидали помидорами

Инцидент произошел в городе Вольгаст. Около здания, где Меркель произнесла речь, собрались около 150 сторонников правых политических сил. Они встретили главу кабмина свистом и неодобрительными выкриками, сообщают немецкие СМИ.

Похожий инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберг. Во время встречи с избирателями Ангелу Меркель забросали помидорами. Неизвестные попали томатами в левое бедро канцлера и в ведущую встречи.