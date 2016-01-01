Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала выход сразу двух новых романов

Писательница Джоан Роулинг рассказала, что на данный момент работает над двумя произведениями, пишет Федеральное агентство новостей.
Одна из книг выйдет под ее именем, вторая - под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Под этим именем Роулинг пишет детективы. Ранее писательница говорила, что не будет больше писать книги о Гарри Поттере.
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