Автор лучшего вопроса Путину получит iPhone 7 с золотым портретом российского лидера

Телефон под номером 001 ювелиры намерены подарить автору самого важного и интересного вопроса, который прозвучит во время общения президента с жителями страны.

Корпус телефона украшен золотым объемным портретом Путина и названиями 85 столиц регионов России, покрытых черным ониксом.

"Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона. Это исключительная вещь, которая всегда будет напоминать человеку о его разговоре с президентом. Согласитесь, это событие стоит того, чтобы быть увековеченным", — заявили представители Caviar, добавив, что серия смартфонов лимитирована 85 экземплярами, пишет ura.ru.

Стоит iPhone 7 Supremo Putin "Putin Line" 184 000 рублей при объеме памяти в 32 Гб.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 15 июня.