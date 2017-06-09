Автор лучшего вопроса Путину получит iPhone 7 с золотым портретом российского лидера

Ювелирная компания Caviar по изготовлению элитных смартфонов с драгоценными камнями подготовила к "Прямой линии" президента России Владимира Путина лимитированную коллекцию iPhone 7 Supremo Putin "Putin Line".
Телефон под номером 001 ювелиры намерены подарить автору самого важного и интересного вопроса, который прозвучит во время общения президента с жителями страны.
Корпус телефона украшен золотым объемным портретом Путина и названиями 85 столиц регионов России, покрытых черным ониксом.
"Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона. Это исключительная вещь, которая всегда будет напоминать человеку о его разговоре с президентом. Согласитесь, это событие стоит того, чтобы быть увековеченным", — заявили представители Caviar, добавив, что серия смартфонов лимитирована 85 экземплярами, пишет ura.ru.
Стоит iPhone 7 Supremo Putin "Putin Line" 184 000 рублей при объеме памяти в 32 Гб.
"Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 15 июня.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.