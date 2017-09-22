Автор памятника Калашникову назвал условия, при которых уберет чертеж немецкой винтовки с монумента

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.

"Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!" — прокомментировал Пашолок.

По словам скульптора, он и его команда уже начали поиск специалиста, который подтвердит, что этот чертеж не АК-47.

Памятник открыли 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.

Высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции присутствует также фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца как символы сохранения мира.