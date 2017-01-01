Автотранспортный цех "Алтай-Кокса" отметил юбилей

В день юбилея руководители "Алтай-Кокса" в торжественной обстановке вручили водителям, машинистам, слесарям цеха благодарственные письма "Алтай-Кокса" за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Автотранспортный цех занимается пассажироперевозками, вывозом отходов коксохимического производства, выделяет технику для проведения ремонтных работ в подразделениях завода. Грузовой транспорт доставляет на предприятие различное оборудование.

С 2015 года в цехе функционирует служба "Внутреннего такси". Руководители подразделений, обратившись с заявкой к диспетчеру, могут воспользоваться легковым автомобилем для производственных нужд: развозки документов, доставки командированных в аэропорт, посещения родственных предприятий.

С 2011 года в автотранспортном цехе внедряют систему спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС. Уже оснастили более 70% автомобилей цеха. Система позволяет отслеживать маршруты движения, удаленно контролировать расход топлива, в режиме онлайн получать информацию о месте нахождения транспортного средства.

Автотранспортный цех имеет собственные автомастерские: участок по ремонту топливной аппаратуры, участок по ремонту двигателей внутреннего сгорания, по ремонту резинотехнических изделий, агрегатный участок, линию технического обслуживания автомобилей и другие.

Сегодня в коллективе автотранспортного цеха трудится 197 человек. В парке – 15 легковых автомобилей, 25 специализированных, 15 погрузчиков и другие виды техники. Всего более 160 единиц.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.