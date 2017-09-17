Бабье лето. Какой будет погода 17 сентября в Барнауле и Алтайском крае

Сегодня, в воскресенье, 17 октября синоптики обещают в крае и Барнауле теплую и сухую погоду. Дневные температуры поднимутся выше +20С, сообщает Алтайский гидрометцентр.
В крае ночью температура +6...+11С, в предгорных районах чуть ниже - до +1. Днем +21...+26С. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров.Без осадков.
В Барнауле также без осадков.Температура ночью +7...+9С, днем +21...+23С. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
В утренние часы местами в крае и Барнауле прогнозируют туман. В течение дня небольшая облачность.
МЧС по Алтайскому краю прогнозирует увеличение числа ДТП из-за тумана и просит водителей быть осторожными на дорогах. Кроме того на территории Каменского района сохраняется высокий 4 класс пожарной опасности.
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