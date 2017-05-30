Алтай атаковали сотни тысяч бабочек. Снимки из соцсетей

Традиционно в начале лета на Алтае можно увидеть удивительно красивое зрелище — нашествие бабочек боярышниц. В это время представительницы отряда белянок словно роятся у рек и луж, на траве, на дорогах. В этом году период вылета боярышниц пришелся на конец мая. В соцсетях снимками и видео с множеством бабочек делятся жители российской и казахстанской частей Большого Алтая.