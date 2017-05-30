Алтай атаковали сотни тысяч бабочек. Снимки из соцсетей

Традиционно в начале лета на Алтае можно увидеть удивительно красивое зрелище — нашествие бабочек боярышниц. В это время представительницы отряда белянок словно роятся у рек и луж, на траве, на дорогах. В этом году период вылета боярышниц пришелся на конец мая. В соцсетях снимками и видео с множеством бабочек делятся жители российской и казахстанской частей Большого Алтая.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/konstantin_dolgovets.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/aru_smagulova707.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/zhannetasergeeva.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/chik_chikka.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/danchik_shnayder.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/balgyn.ryspaeva.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/vianna_shestkach.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/altaytrophy.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/elena.bulatovna.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: /www.instagram.com/varvarazelenzova.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/wopfad.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/74_andrea.
На Алтае началось ежегодное нашествие бабочек-боярышниц. Май 2017 года. Фото: www.instagram.com/brasleti_anastasiia.
О том, что это за бабочки, опасны ли они для людей и как долго продлится нашествие, см. в статье altapress.ru "Милая атака: Алтай заполонили бабочки боярышницы".
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