Банда пьяных подростков избила пятерых детей во Владивостоке

Во Владивостоке группа 15–16-летних пьяных подростков избила пятерых 12–13-летних детей в районе гаражных кооперативов между детскими садами "Мишутка" и "Дельфиненок", сообщает NewsBox24.
По словам родителей пострадавших, сначала подростки избили двух мальчиков, которые шли мимо. Заставили их подняться на гаражи и вымогали мелочь. На отказ достали предмет похожий на пистолет и стали угрожать, затем — избивать. После пьяная компания выловила еще трех детей, которых также избила.
СКР по Приморскому краю начал доследственную проверку. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, пишет primamedia.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.