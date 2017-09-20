Банда пьяных подростков избила пятерых детей во Владивостоке

По словам родителей пострадавших, сначала подростки избили двух мальчиков, которые шли мимо. Заставили их подняться на гаражи и вымогали мелочь. На отказ достали предмет похожий на пистолет и стали угрожать, затем — избивать. После пьяная компания выловила еще трех детей, которых также избила.

СКР по Приморскому краю начал доследственную проверку. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, пишет primamedia.ru.