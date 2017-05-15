"Банк Акцепт" и "Юнисервис Капитал" стали официальными партнерами

Договоренность была достигнута для развития рынка нового инструмента финансирования – коммерческих облигаций, а также создания и развития инвестиционной площадки, доступ к которой будет доступен крупным и мелким инвесторам, компаниям и частным лицам, обладающим достаточными инвестиционными возможностями.

Алексей Антипин,

генеральный директор "Юнисервис Капитал":

Российский рынок ценных бумаг пополнился новым инструментом финансирования – коммерческими облигациями. Развивая это направление, мы работаем над минимизацией рисков инвесторов, а также разрабатываем технологическую структуру сделок, привлекая "Банк Акцепт" в качестве партнера. Таким образом, первые в Сибирском федеральном округе долговые программы коммерческих облигаций будут разработаны на совместной технологической площадке.

Коммерческие облигации – это классические облигации по закрытой подписке, которые размещаются по упрощенной процедуре с низкими затратами для эмитента. Предполагается, что основными заемщиками выступят известные крупные региональные компании, которые диверсифицируют источники привлечения средств и создадут надежный конкурентный рынок инвестирования. Инвесторы имеют возможность залогового размещения либо выкупа облигационного займа, получая доход от вторичных продаж коммерческих облигаций.

Справка

"Юнисервис Капитал" создана в 2009 году, специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса. Одна из первых финансовых компаний, активно вышедших в регионы и сумевших изменить представление о региональном бизнесе и его инвестиционных возможностях. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds. Стратегия "Юнисервис Капитал", нацеленная на обеспечение доступа МСБ к финансовым инструментам, традиционно применяемым только для финансирования предприятий крупного бизнеса, позволила компании уже в 2013 году войти в тройку крупнейших организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов, обеспечив финансирование региональных предприятий реального сектора на сумму в 797,2 млн рублей.