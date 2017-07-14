"Банк Акцепт" кредитует московский бизнес на привлекательных условиях

Кредит "Развитие" "Банка Акцепт" занял 2-е место в рейтинге по привлекательности условий кредитования в г. Москва.

Эксперты провели исследование программ, предоставляемых на любые цели в размере 4 млн рублей и сроком финансирования три года, в банках, представленных в Московском регионе.

В обзор вошли программы с прозрачными условиями кредитования, то есть те, по которым известна точная ставка, удовлетворяющая заданным параметрам обзора (сумма, срок) или диапазон ставок по продукту. Программы ранжированы по ставке — от меньшей к большей.

Условия кредита "Развитие": ставка от 13,5% до 17% годовых в зависимости от срока и суммы кредитования, дополнительные расходы 1% от суммы кредитного лимита единовременно, срок до 5 лет, максимальная сумма 9 млн рублей, в качестве обеспечения предоставляется залог и поручительство собственников бизнеса. Формы кредитования – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи.



В городах СФО Банк Акцепт кредитует малый и средний бизнес по ставке от 13% годовых по программам с участием региональных гарантийных фондов поддержки предпринимательства.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567