"Банк Акцепт" кредитует московский бизнес на привлекательных условиях

В июне экспертами портала Banki.ru составлен рейтинг программ кредитования на любые цели для малого и среднего бизнеса в банках, представленных в Московском регионе.
Эксперты провели исследование программ, предоставляемых на любые цели в размере 4 млн рублей и сроком финансирования три года, в банках, представленных в Московском регионе.
В обзор вошли программы с прозрачными условиями кредитования, то есть те, по которым известна точная ставка, удовлетворяющая заданным параметрам обзора (сумма, срок) или диапазон ставок по продукту. Программы ранжированы по ставке — от меньшей к большей.
Условия кредита "Развитие": ставка от 13,5% до 17% годовых в зависимости от срока и суммы кредитования, дополнительные расходы 1% от суммы кредитного лимита единовременно, срок до 5 лет, максимальная сумма 9 млн рублей, в качестве обеспечения предоставляется залог и поручительство собственников бизнеса. Формы кредитования – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи.
В городах СФО Банк Акцепт кредитует малый и средний бизнес по ставке от 13% годовых по программам с участием региональных гарантийных фондов поддержки предпринимательства.
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