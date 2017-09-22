Банк Акцепт на Международном банковском форуме в Сочи: "Банки России — XXI век"

Среди приглашенных были руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры российских и зарубежных банков, представители международных финансовых организаций. В работе форума принял участие председатель Правления Банка Акцепт Константин Васильев.

В дни форума состоялась XIX банковская конференция "Финансовая индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика", а также сессии и круглые столы, на которых обсуждались вопросы современного состояния финансового рынка.

Важным событием форума стал круглый стол "Перспективы расширения возможностей рынка кредитования субъектов МСП региональными банками. Разработка единых стандартов кредитования МСП и наращивание его объема с помощью новых финансовых инструментов", на котором финансисты обсудили текущее состояние и перспективы рынка кредитования малого и среднего предпринимательства, механизмы повышения конкурентоспособности региональных банков на рынке кредитования МСП.

Константин Васильев,

председатель Правления Банка Акцепт:

Участники конференции получили много нужной и полезной информации по актуальным проблемам банковской практики. На мероприятии были озвучены новые подходы Центробанка к оценке надежности банков. Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, в качестве критерия оценки надежности при предоставлении ликвидности ЦБ может использовать рейтинги, а не размеры банка, т.к. размер банка не всегда является показателем его надежности.

По итогам форума было отмечено, что после более чем двухлетнего спада российская экономика переходит от адаптации к негативным внешним шокам к восстановлению роста, в банковской системе наметилась тенденция к стабилизации. Также участники форума отметили возрастающую роль консолидированной позиции банковского сообщества для развития финансовой индустрии.