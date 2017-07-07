"Банк Акцепт" попал в число лучших предприятий Сибири

5 июля состоялась церемония награждения лауреатов XXI Конкурса "За успешное развитие бизнеса в Сибири".
В нынешнем конкурсе "За успешное развитие бизнеса в Сибири", который стал уже традиционным, приняло участие 176 предприятий и организаций из 21 районов и городов Новосибирской области.
Среди самых успешных предприятий Новосибирской области АО "Банк Акцепт". Банк стал лауреатом конкурса, подтвердил статус "Надежный партнер" и преимущественные права на участие в региональных целевых программах и инвестиционных проектах.
Председатель правления АО "Банк Акцепт" Константин Васильев награжден дипломом "За успешное управление бизнесом в Сибири".
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