"Банк Акцепт" попал в число лучших предприятий Сибири

Соорганизаторами конкурса являются Правительство Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское Соглашение", Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий, Новосибирская Городская торгово-промышленная палата, Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Аудиторская Палата Сибири и ИД "Сибирское слово".

В нынешнем конкурсе "За успешное развитие бизнеса в Сибири", который стал уже традиционным, приняло участие 176 предприятий и организаций из 21 районов и городов Новосибирской области.

Среди самых успешных предприятий Новосибирской области АО "Банк Акцепт". Банк стал лауреатом конкурса, подтвердил статус "Надежный партнер" и преимущественные права на участие в региональных целевых программах и инвестиционных проектах.

Председатель правления АО "Банк Акцепт" Константин Васильев награжден дипломом "За успешное управление бизнесом в Сибири".

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru



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