Банк Акцепт повысил ставки по вкладам в долларах.

Ранее процентная ставка по всем вкладам в долларах была равна 0,1% годовых. Теперь, например, вклад "Максимум" на один и полтора года можно разместить под 0,8—1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Первоначальная сумма от 200 долларов.

По вкладу "Устойчивый процент" ставки увеличены до 0,4-0,6% годовых на сроках 1-1,5 года, при этом через 3 месяца после размещения вклада допускается досрочное расторжение вклада с сохранением процентной ставки. Проценты ежемесячно или ежеквартально капитализируются. Первоначальная сумма от 200 долларов. Процентные ставки по вкладу "Удобный" сроком на 1 год в зависимости от размера неснижаемого остатка (200 или 10 000 долларов) равны 0,2% и 0,3%. Это вклад - "кошелек": можно снимать любые суммы до неснижаемого остатка с сохранением процентной ставки. Проценты ежемесячно капитализируются.

Максимальная доходность в этой валюте составляет 1,2% годовых на сроке 1,5 года - вклад "Премиум" с выплатой процентов в конце срока.