"Банк Акцепт" возобновляет акцию по потребительским кредитам

Получить кредит "Партнерам!" по акции теперь могут не только сотрудники организаций с действующим зарплатным проектом банка, но и клиенты, самостоятельно принявшие решение получать зарплату на карту банка. Доступна сумма кредита до 300 тыс. рублей со ставкой 13,5 – 16% годовых.

Также акцией могут воспользоваться пенсионеры, получающие пенсию на счет в "Банке Акцепт", по ставке 16% годовых.

Кредиты выдаются без залога и поручителей на срок кредита от 1 до 5 лет.

Акция доступна для клиентов, у которых зачисления зарплаты или пенсии на карту банка производились в течение последних 30 дней.

Узнайте больше о кредитах для физических лиц на сайте www.akcept.ru

Организатор акции: АО "Банк Акцепт". Период проведения акции: с 24.07.2017 до 31.10.2017 года. Подробные условия Акции - на сайте www.akcept.ru.

Полные условия кредитования (без действия Акци). Держатель зарплатной карты (зарплатный клиент) – клиент, получающий на момент выдачи кредита зарплату на счет, открытый в Банке: в рамках договора с предприятием-работодателем - не менее одного поступления на счет, последнее поступление было не ранее 30 дней до обращения в Банк за кредитом; в рамках Индивидуального зарплатного проекта - не менее 3-х месяцев, последнее поступление было не ранее 30 дней до обращения в Банк за кредитом. Пенсионер, перечисляющий пенсию на счет в Банке – клиент, который на момент обращения за кредитом получает от ПФР пенсию на счет, открытый в Банке (не менее одного поступления пенсии за последние 30 дней до обращения в Банк за кредитом) либо предоставил копию заявления на выплату пенсии на счет, открытый в Банке, с отметкой ПФР о принятии. Сумма кредита 50 000—300 000 руб.: при сроке кредитования от 1 года до 3 лет (вкл.) ставка составляет 15% -17% годовых; при сроке кредитования от 3 до 5 лет (вкл.)процентная ставка составляет 16% -18% годовых. Сумма кредита 50 000—500 000 руб.: при сроке кредитования от 1 года до 3 лет (вкл.) ставка составляет 14,5% -16,5% годовых; при сроке кредитования от 3 до 5 лет (вкл.)процентная ставка составляет 15,5% -17,5% годовых. Плата за досрочное погашение кредита не взимается. Тип схемы расчета: аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору клиента. Требования к участникам кредитного процесса: гражданство РФ; постоянная регистрация в регионе присутствия Банка - не менее 6 месяцев; трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев, общий трудовой стаж не менее 1 года; минимальный возраст, лет: 23; максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 63 (68 лет – для Заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность). При расчете суммы кредита могут быть учтены доходы родственников – наследников первой очереди (родители, дети, супруг), в таком случае они выступают Созаемщиками по кредиту. Количество Созаемщиков не может быть более трех. Поручительство супруга Заемщика в качестве обеспечения не учитывается.