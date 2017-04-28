Банк, принадлежавший алтайским бизнесменам, лишился лицензии

28 апреля Банк России забрал лицензию у омского банка "Сибэкс". Одними из совладельцев банка раньше были алтайский бизнесмен Алексей Рыжак и руководитель "Алтайкапиталбанка" Игорь Германенко.
Об отзыве лицензии сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, у банка имелись критически повышенные риски, связанные с рефинансированием задолженности физлиц. Также банк осуществлял "схемные" сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам. Также ЦБ обнаружил фиктивные операции у банка.
В банке назначена временная администрация.
"Сибэс" учрежден в 1989 году и является одним из старейших банков России. По размеру активов он занимал 352 место в банковской системе страны.
По данным, обнародованным Центробанком (от 27 марта 2017 года), одним из совладельцев банка является барнаульская микрокредитная организация "Региональное кредитное агентство", которое зарегистрировано в Барнауле по адресу площадь Баварина, 2. Доля фирмы, как заявляет регулятор, составляет 8,6%. Одним из его учредителей является алтайский бизнесмен Алексей Рыжак, сын известного предпринимателя Николая Рыжака.
Несколько лет назад доля Рыжака в банке составляла 14,9%, потом снизилась до 7,4%.
Представители Рыжака-младшего заявили altapress.ru заявили, что он давно уже никак не связан с "Сибэсом". Однако на сайте "Сибэса" в списке лиц, под контролем которых находится банк (от 27 марта 2017 года), также значится Рыжак (через "Региональное кредитное агентство").
Когда-то в число совладельцев "Сибэса" входил другой алтайский бизнесмен — Игорь Германенко, руководитель "Алтайкапиталбанка". Однако в 2015 году он продал свою долю размером 14,9%.
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