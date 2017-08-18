Банк "Левобережный" совместно с Алтайским гарантийным фондом поддерживает малый и средний

Сумма кредитования может составлять от 2 до 150 млн рублей. Максимальный лимит поручительства для субъекта малого и среднего предпринимательства при этом составляет 25 млн рублей.



При реализации инвестиционных целей обеспечить поручительством Алтайского гарантийного фонда можно до 70% от суммы обязательств по кредитному договору на срок до 5 лет. При кредитовании на пополнение оборотных средств поручительством Алтайского гарантийного фонда можно обеспечить до 50% от суммы обязательств, срок –до 36 месяцев.



Предприятия, оформляющие в Банке "Левобережный" кредит, получают следующие преимущества:

- срок рассмотрения кредитной заявки – не более 5 дней (при условии предоставления полного пакета документов);

– индивидуальные графики погашения кредита (с учетом особенностей деятельности предприятия);

– отсутствие платы за оценку залогового имущества;

– отсутствие необходимости страхования залогового имущества.



Подробную информацию уточняйте в офисе Банка "Левобережный" по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 29 и по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Некоммерческая организация "Алтайский гарантийный фонд". Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, д. 101.