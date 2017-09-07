Банк "Левобережный" вошел в топ-20 лидеров рынка ипотечного кредитования

Банк "Левобережный" занимает в рейтинге, составленном агентством, 20-е место среди российских банков – участников ипотечного рынка. По данным RAEX, объем выданных банком "Левобережный" ипотечных жилищных кредитов составляет по итогам первого полугодия 2017 года 1846 млн рублей. Темп прироста по отношению к первому полугодию 2016 года составил 16,6%.

Как говорится в сообщении RAEX, за первые шесть месяцев текущего года всего банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 773 млрд рублей, обновив докризисный максимум первого полугодия 2014 года.

На текущий момент банк "Левобережный" предлагает частным клиентамширокую линейку программ ипотечного кредитования по ставкам от 8,75% годовых*. Ипотечные центры банка работают в Новосибирске, Бердске, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Томске и Барнауле.

Справка

Банк "Левобережный" (ПАО) – один из ведущих региональных банков, основан в 1991 году. Его сеть формируют офисы в Сибирском федеральном округе – Новосибирске и районах Новосибирской области, Красноярске, Кемерово, Новокузнецке, Томске и Барнауле. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. Собственные средства банка (капитал) на 01.01.2017 составляют 4954 млн рублей, рентабельность капитала банка за 2016 год составила 20%. По данным портала "Банки.ру" на июль 2017 года, банк "Левобережный" занимает 99-ю строчку рейтинга российских банков по активам с показателем 48 364 698 тыс. рублей.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

*Ставка по ипотечному кредитованию в размере 8,75% годовых действует при следующих условиях: клиент получает заработную плату на карту через Банк "Левобережный" и зачисление составляет не менее 20 000 руб. ежемесячно, первоначальный взнос от 50%, клиент воспользовался опцией "Назначь свою ставку" и оформил страхование жизни и недвижимости.