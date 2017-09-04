Банк "Открытие" снова порадовал пенсионеров денежными призами

Если вспомнить все города, жители которых, начиная с 2015 года, становились победителями розыгрышей денежных призов от банка "Открытие", то станет очевидно: клиенты – это пенсионеры практически всей России. Не раз удача улыбалась и пенсионерам из Сибири.

Сейчас более миллиона россиян пожилого возраста получают в банке не только свои пенсии, но и целый набор преимуществ и привилегий.

Все началось в 2015 году, когда банк "Открытие" запустил особенный проект – Национальную программу поддержки и помощи пенсионерам. Время тогда было непростое, доходы людей упали, и такого рода забота оказалась совсем нелишней. Но непростое время подзатянулось, и потому проект банка в поддержку людей старшего возраста продолжает действовать и дальше.

Как банк "Открытие" поддерживает пенсионеров. Участники Национальной программы в рамках бесплатного пакета "Современный пенсионер" получают возможность накапливать перечисляемую пенсию на счете и получать дополнительный доход за счет процентов, оформлять кредиты и вклады на особых, привлекательных условиях, приобретать медикаменты и другие товары в аптеках со скидкой и многое другое.

Что входит в бесплатный пакет услуг и привилегий "Современный пенсионер":

бесплатный выпуск и обслуживание пенсионной карты;

возможность снимать деньги с пенсионных карт без комиссии в банкоматах не только "Открытия", но и любых других банков;

возврат на пенсионную карту 3 % от суммы покупок в аптеках;

до 4% дохода на остаток средств на пенсионной карте (процент зависит от суммы остатка);

бесплатная услуга СМС-информирования;

повышенные ставки по вкладам;

кредит для пенсионеров "Уважительный" на специальных условиях (до 200 тыс. рублей на срок до 3 лет). Ставки по нему снижалась за последний год уже несколько раз.

Кроме того, владелец пенсионной карты может бесплатно подключить интернет-банк "Открытия" и многие операции, такие как оплата услуг ЖКХ, пополнение вкладов, переводы и другие, совершать у себя дома, не тратя время на визиты в офис.

Средства на счетах пенсионных карт застрахованы государством.

Как стать участником Национальной программы поддержки и помощи пенсионерам и получить привилегии от банка "Открытие"?

Очень просто. Нужно всего лишь оформить бесплатную пенсионную карту банка "Открытие". Это можно сделать в любом офисе банка. Не потребуется обращаться в отделение Пенсионного фонда России, чтобы подать заявление о переводе пенсии в "Открытие" – специалисты банка готовы сделать это сами.

Среди участников Программы банк регулярно разыгрывает специальные денежные поощрения – в качестве приятной и весомой прибавки к пенсии. Это несколько призов в 3 000 рублей каждый и супреприз – оплата жилищно-коммунальных услуг в течение одного года! В очередной раз новость о приятном сюрпризе получили клиенты банка – владельцы Пенсионных карт "Открытия" из Тулы, Саратова, Нальчика, Москвы, Санкт-Петербурга. Победителем может стать каждый, получая пенсию на пенсионную карту банка "Открытие", никаких других условий выполнять не требуется!

Хотите узнать о Программе больше? Подробнее о предложениях для пенсионеров, о сроках, условиях розыгрыша и получения денежных поощрений по Программе банка читайте сайте www.open.ru. Обратитесь в любой офис банка "Открытие", позвоните по телефону 8-800-700 7877 (звонок по России бесплатно) или зайдите в раздел "Пенсионерам" на сайт банка www.open.ru.

Пенсионная карта - банковская карта по тарифу "Пенсионная карта". Обслуживание и выпуск карты МИР Классическая - бесплатно. Проценты по счету карты рассчитываются на фактический остаток средств на начало каждого дня в течение календарного месяца, начисляются за календарный месяц и выплачиваются ежемесячно путем зачисления на счет в последний день месяца. Размер % ставки зависит от суммы минимального остатка денежных средств на начало любого календарного дня. В случае оплаты товаров и услуг Пенсионной картой в аптеках на счет возвращается 3% от суммы операции, но не более 3000 руб. в месяц. Полный перечень документов и условия оформления карты указаны в Сборнике тарифов Банка "Открытие" на сайте www.open.ru. ПАО Банк "ФК Открытие" (по тексту - Банк "Открытие"). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4. Указанные условия действительны на сентябрь 2017 года и не являются офертой или приглашением делать оферты.