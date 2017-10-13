Банк "Открытие" в Сибирском федеральном округе нарастил клиентскую базу

За январь – сентябрь 2017 года на обслуживание в Муниципальный филиал банка "Открытие", работающий в регионе, пришли свыше 3,1 тыс. новых клиентов — представителей малого бизнеса. Более чем на 350 млн рублей выросли остатки на расчетных счетах компаний.

Екатерина Суслова,

заместитель регионального директора по малому бизнесу Сибирской региональной дирекции банка "Открытие":

Улучшение экономической ситуации и появившаяся уверенность в устойчивом потребительском спросе сказались на росте предпринимательской активности. Компании малого бизнеса мотивированы на развитие, и банк предоставляет им возможности для оперативного проведения расчетов, удобства ведения текущей деятельности, снижения издержек и экономии средств с использованием широкой линейки финансовых продуктов и нефинансовых сервисов.

Банк ориентирован на комплексное обслуживание, что позволяет удовлетворить различные запросы клиентов, включая кредитование, ДБО, зарплатные проекты, интернет-эквайринг, корпоративные карты и др. Лидерами спроса компаний малого бизнеса традиционно являются услуга по начислению процентов на неснижаемый остаток на счете и депозиты в различных валютах с гибкими условиями по суммам и срокам.

Подробнее о предложениях для малого бизнеса — на сайте ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" www.open.ru, по тел. контакт-центра 8-800-700-78-77 и в офисах Муниципального филиала банка "Открытие" в Новосибирске, Красноярске, Норильске, Иркутске, Барнауле, Омске, Томске и Стрежевом.