Банк России будет следить за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центральный банк России займется экспертизой сайтов, разработанных для осуществления мошеннических схем на финансовом рынке, и последующей их блокировкой, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.
Финансовый регулятор сможет проводить экспертизу сайтов, которые нарушают законодательство РФ, регулирующее отношение на финансовом рынке для совершения мошеннических действий, говорится в стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной в августе 2017 года председателем правительства Дмитрием Медведевым.
ЦБ наделят правом принимать решение о включении ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов.
Сейчас контент может быть признан противозаконным по решению суда. Сайты блокируют в соответствии с законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Порнографические материалы в интернете выявляет Роскомнадзор, поиском информации о незаконном распространении наркотиков и их пропаганде — МВД, материалами с пропагандой суицида —Роспотребнадзор, незаконные букмекерские конторы и интернет-казино выявляет Федеральная налоговая служба. Генпрокуратура принимает решения о блокировке экстремистских материалов. После адреса ресурсов с противозаконным контентом передаются в Роскомнадзор, отвечающий за ведение реестра запрещенных сайтов, отмечает издание.
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