Банк РПЦ вновь отключили от платежной системы Центробанка

В прошлый раз банк "Пересвет" отключали от системы в октябре 2016 года. Тогда же ЦБ ввел в нем временную администрацию.

Кроме того, с октября действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Одним из основных акционеров "Пересвета" является Русская православная церковь. Счета в "Пересвете", по данным СМИ, были у Московской патриархии, а также у "Интер РАО", "РусГидро" и других компаний.

РПЦ ранее принадлежало 36,5% голосующих акций "Пересвета". В феврале "Экспоцентр", принадлежащий Торгово-промышленной палате России, увеличил свою в банке с 24,4% до 42,3%. Доля РПЦ при этом снизилась до 27,5%, пишет polit.ru.