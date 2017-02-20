Банк РПЦ вновь отключили от платежной системы Центробанка

Центральный банк России вновь отключил "Пересвет" от системы банковских срочных электронных платежей (БЭСП), сообщает агентство "Прайм".
В прошлый раз банк "Пересвет" отключали от системы в октябре 2016 года. Тогда же ЦБ ввел в нем временную администрацию.
Кроме того, с октября действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
Одним из основных акционеров "Пересвета" является Русская православная церковь. Счета в "Пересвете", по данным СМИ, были у Московской патриархии, а также у "Интер РАО", "РусГидро" и других компаний.
РПЦ ранее принадлежало 36,5% голосующих акций "Пересвета". В феврале "Экспоцентр", принадлежащий Торгово-промышленной палате России, увеличил свою в банке с 24,4% до 42,3%. Доля РПЦ при этом снизилась до 27,5%, пишет polit.ru.
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