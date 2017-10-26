Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк

В новой версии клиентам доступны несколько новых возможностей:

Интерфейс раздела переводов с карты на карту стал удобнее: можно сохранять и редактировать название карт, а после входа в приложение можно выбрать свою карту (УРАЛСИБа, привязанную к учётной записи) и не вводить её реквизиты;

Более удобный и быстрый вход по ПИНу (короткому пятизначному коду) или отпечатку пальца теперь можно подключить сразу после авторизации. Приложение автоматически предложит эту настройку, если она ещё не сделана. Действие нужно подтвердить паролем от Мобильного банка.

При подтверждении операции форма автоматически будет прокручиваться до поля ввода пароля – длинные формы не придётся прокручивать самостоятельно.

Также Мобильный банк УРАЛСИБ теперь поддерживает последнюю версию операционной системы iOS 11.

Мобильный банк УРАЛСИБа – это удобный и быстрый канал совершения операций. В любое время клиентам доступны для оплаты более 16 000 различных услуг, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ (без комиссии или дешевле, чем в кассе). Также пользователям Мобильного банка доступны акционные предложения, в частности скидка от 15% до 25% на комиссию за перевод Western Union. Курс обмена валюты в Мобильном банке на 10 копеек выгоднее курса, установленного в кассе. Клиентам также доступен сервис подтверждения операций в Мобильном банке с помощью push-уведомлений.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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