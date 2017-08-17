Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"

Кредит по программе "Первый автомобиль" могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы "Семейный автомобиль" кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля, выданных в 2017 году, а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Программы действуют совместно с ранее введенным государственным субсидированием автокредитов, которое предусматривает снижение процентной ставки на 6,7% при покупке автомобилей 2016 и 2017 года выпуска. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,45 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 36 месяцев.

Таким образом, минимальная процентная ставка в рамках государственной программы субсидирования автокредитов - от 8% годовых. С полными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Банка УРАЛСИБ.

Срок действия программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" – до 31 декабря 2017 года.