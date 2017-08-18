Банк УРАЛСИБ снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает максимальный срок кредита

Минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет 9,4% годовых, на приобретение недвижимости на вторичном рынке – от 9,9% годовых. Минимальная ставка по программе рефинансирования кредитов сторонних банков также понижена.

Клиенты также могут воспользоваться специальной программой "Ипотечные каникулы", разработанной совместно с партнерами-застройщиками Банка специально для тех, кто планирует взять ипотеку в строящихся домах, продолжая при этом арендовать жилье. Минимальная ставка по данной программе составляет 10,5% годовых.

Кроме того, Банк увеличил максимальный срок кредита – теперь он составляет 30 лет.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО "Банк УРАЛСИБ". По итогам 7 месяцев 2017 года, общий объём выдач ипотечных кредитов составил 9,9 млрд рублей, а портфель ипотечных кредитов увеличился более чем на 30% – до 33,8 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Условия предоставления кредита по программе "Ипотечные каникулы": первоначальный взнос: от 20% от стоимости недвижимости; размер кредита: от 300 тыс до 50 млн руб. в рамках стандартных программ Банка (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента); срок кредита: от 3 до 25 лет; срок рассмотрения заявки: 3 рабочих дня. Требования к заемщику: гражданство РФ, регистрация на территории РФ; минимальный возраст 18 лет,максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет; стаж на последнем месте работы более 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Ставка по кредиту от 10,5% годовых. На период, пока квартира строится (от 12 до 24 месяцев) Банк устанавливает пониженный платеж по кредиту.

Условия предоставления кредита на приобретение готового жилья: первоначальный взнос: от 10% от стоимости недвижимости; размер кредита: от 300 тыс до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента); срок кредита: от 3 до 25 лет; обеспечение: залог приобретаемой недвижимости; срок рассмотрения заявки: 3 рабочих дня. Требования к заемщику: гражданство РФ, регистрация на территории РФ; минимальный возраст 18 лет, максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет; стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Ставка по кредиту от 9,9% годовых.

Условия предоставления кредита на приобретение недвижимости на первичном рынке (строящегося жилья): первоначальный взнос: от 20% от стоимости недвижимости; размер кредита: от 300 тыс до 50* млн руб. в рамках стандартных программ Банка (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента); срок кредита: от 3 до 25 лет; срок рассмотрения заявки: 3 рабочих дня. Требования к заемщику: гражданство РФ, регистрация на территории РФ; минимальный возраст 18 лет, максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет; стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Ставка по кредиту от 9,4% годовых.