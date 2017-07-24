Банк УРАЛСИБ снизил комиссию по наиболее востребованным платежам в Интернет-банке и Мобильном банке

Так, в частности, была отменена комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг в Москве и услуг ПАО "Мосэнергосбыт", услуг оператора Tele2. Без комиссии в Интернет-банке и Мобильном банке можно пополнить и счет электронной карты "Москвёнок".

Снижена комиссия:

при оплате штрафов ГИБДД – до 1% от суммы перевода, минимум – 10 рублей;

при оплате парковки в Москве – до 1% от суммы перевода, минимум – 10 рублей;

при переводе средств со счета физического лица в Банке УРАЛСИБ на счет физического лица или индивидуального предпринимателя, а также юридического лица в любом другом банке – до 0,5%, минимум 20, максимум 1250 рублей от суммы перевода.

Более подробно узнать о возможностях и тарифах на оплату услуг в дистанционных каналах Банка УРАЛСИБ можно на официальном сайте, или по телефону 8-800-250-57-57.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.