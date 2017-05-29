Банк УРАЛСИБ усилил защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса "НБКИ-AFS"

Банк УРАЛСИБ.

Сергей Богданов,

руководитель Департамента контроля рисков Банка УРАЛСИБ:

"НБКИ-AFS" – высокотехнологичный сервис, предлагающий эффективную защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и с учетом многолетнего опыта розничного кредитования в России. "НБКИ-AFS" проверяет кредитные заявки по уникальной логике, основанной на почти 200-х правилах, которые постоянно редактируются и обновляются с учетом поступающей информации от кредиторов. При этом система работает в высокоскоростном режиме и обрабатывает более 200 заявок в секунду без потери качества обслуживания клиентов.

Проект по внедрению сервиса "НБКИ-AFS" – результат нашей системной работы по предотвращению кредитного мошенничества. Он обеспечивает максимальную глубину и точность анализа кредитных заявок, позволяет оперативно выявлять и своевременно реагировать на подозрительные кредитные заявки. Внедрение таких профессиональных сервисов всегда повышает эффективность управления розничными рисками, а, следовательно, прямо вли