Банк УРАЛСИБ усилил защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса "НБКИ-AFS"

Банк УРАЛСИБ интегрировал в систему принятия решений о выдаче розничных кредитов сервис "НБКИ-AFS" (Anti-Fraud Service), разработанный Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
Сергей Богданов,
руководитель Департамента контроля рисков Банка УРАЛСИБ:
Проект по внедрению сервиса "НБКИ-AFS" – результат нашей системной работы по предотвращению кредитного мошенничества. Он обеспечивает максимальную глубину и точность анализа кредитных заявок, позволяет оперативно выявлять и своевременно реагировать на подозрительные кредитные заявки. Внедрение таких профессиональных сервисов всегда повышает эффективность управления розничными рисками, а, следовательно, прямо вли