Банк УРАЛСИБ усилил защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса "НБКИ-AFS"

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Сегодня, 09:23.
Новости компаний

Банк УРАЛСИБ интегрировал в систему принятия решений о выдаче розничных кредитов сервис "НБКИ-AFS" (Anti-Fraud Service), разработанный Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Банк УРАЛСИБ.
Банк УРАЛСИБ.
"НБКИ-AFS" – высокотехнологичный сервис, предлагающий эффективную защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и с учетом многолетнего опыта розничного кредитования в России. "НБКИ-AFS" проверяет кредитные заявки по уникальной логике, основанной на почти 200-х правилах, которые постоянно редактируются и обновляются с учетом поступающей информации от кредиторов. При этом система работает в высокоскоростном режиме и обрабатывает более 200 заявок в секунду без потери качества обслуживания клиентов.

Сергей Богданов,
руководитель Департамента контроля рисков Банка УРАЛСИБ:

Проект по внедрению сервиса "НБКИ-AFS" – результат нашей системной работы по предотвращению кредитного мошенничества. Он обеспечивает максимальную глубину и точность анализа кредитных заявок, позволяет оперативно выявлять и своевременно реагировать на подозрительные кредитные заявки. Внедрение таких профессиональных сервисов всегда повышает эффективность управления розничными рисками, а, следовательно, прямо вли

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