Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 6 раз

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, в 2016 году объем выданных Банком ипотечных кредитов увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом. А по итогам первого квартала 2017 года вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков ("Высшая ипотечная лига") Аналитического центра "Русипотека". Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – в феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке. В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "Caa1" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 505 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 287 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.